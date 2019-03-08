تشيك: آرسنال قادر على بلوغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

أكد حارس آرسنال، بيتر تشيك، أن فريقه سيواجه مهمة شاقة لبلوغ دور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم عقب خسارته 1-3 على أرض إستاد رين في ذهاب دور 16، لكنه أكد أن النادي اللندني يملك الكفاءة والثقة لتعويض الفارق.

تقدم آرسنال مبكراً، لكن طرد مدافعه سقراطيس باباستاثوبولوس في الشوط الأول حول مسار المباراة لصالح أصحاب الأرض.

وقال تشيك الذي سيعتزل بنهاية الموسم الحالي، إن الهدف الذي سجله الفريق في فرنسا قد يكون حاسماً عندما يلتقي الفريقان في ملعب الإمارات في مباراة الإياب الخميس المقبل.

ونقل موقع النادي الإلكتروني عن تشيك: “لازلنا قادرين على تجاوز فارق الهدفين لأن هدفنا خارج ملعبنا سيلعب دوراً مهماً في حسم التأهل، لكننا صعبنا الأمور على أنفسنا بعض الشيء”.

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ويمكن أن يستلهم آرسنال ما فعله أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد بعودتهما في النتيجة عقب الخسارة في مباراة الذهاب على ملعبيهما في دوري الأبطال وبلوغ دور ربع النهائي بعد إقصاء ريال مدريد حامل اللقب، وباريس سان جيرمان على التوالي.

وأضاف تشيك: “صنعنا عدة فرص لذلك يجب أن نتحلى بالإيجابية، فعلنا ذلك في الماضي عندما تأخرنا بفارق هدفين وعوضناهما في مباراة العودة”.

وسيستضيف آرسنال فريق مانشستر يونايتد الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل في استعادة المركز الرابع في سعيه للعودة للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويحتل فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري المركز الخامس حالياً برصيد 57 نقطة من 29 مباراة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن يونايتد.