مدرب فالنسيا ينتقد لاعبيه رغم الفوز على كراسنودار

انتقد المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، مارسيلينو غارسيا تورال، أداء لاعبي فريقه خلال المباراة التي فازوا بها 2-1، على كراسنودار الروسي في إياب دور 16 لبطولة الدوري الأوروبي، مؤكداً على أن أداء لاعبيه خلال الشوط الثاني من اللقاء لم يكن جيداً على الإطلاق.

قال مارسيلينو: “لم يرق لي الشوط الثاني، أتمنى ألا يتكرر هذا مرة أخرى، لأنه ليس من المعقول أن يكون هناك هذا الفارق الكبير بين الدقائق الـ 35 الأولى والشوط الثاني”.

وتحدث مارسيلينو عن إصابة نجم فريقه داني باريخو، الذي من المقرر أن يغيب عن لقاء العودة الذي سيقام في روسيا: “في كرة القدم هناك إصابات وعقوبات ولكن الفريق موجود لتعويض هذا، غياب داني لا يعني أننا لن نتأهل، إذا لعبنا من أجل التعادل في العودة فسنخسر، علينا أن نحقق الفوز”.

واختتم: “أعتقد أنه كان علينا أن نقدم المزيد من الجهد في الشوط الثاني من أجل الخروج بنتيجة أفضل، الشوط الأول كان الأفضل بالنسبة لنا هذا الموسم”.