مدرب ليفربول: محمد صلاح يمتلك سجلا تهديفياً لا يصدق

دافع الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن محمد صلاح نجم الفريق ولاعب المنتخب الوطني، بعد الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها مؤخراً بسبب ابتعاده عن التسجيل في آخر جولات الدوري الانجليزي، واخر مباريات الفريق بدوري ابطال اوروبا .

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم قبل مباراة الريدز أمام بيرنلي

المقرر لها يوم الاحد المقبل : " كلما اتيحت لك فرصة لتسجيل الاهداف فسيكون من الجحيد لي ان انجح في التسجيل، لكنني كمدرب معتاد علي ذلك واعلم اللاعبين لا يسجلون كل الفرص المتاحة في كل المباريات " .

وأضاف كلوب : " مو

يمتلك سجلاً تهديفياً لا يصدق، ولهذا نحن في موقعنا الحالي بالدوري الانجليزي، بالنسبة لي طالما ننجح في خلق الفرص فهذا مؤشر جيد " .

واعرب كلوب عن ثقته في ان غياب محمد صلاح عن التهديف سينتهي قريباً ، متمنياً ان تكون البداية يوم الأحد في مواجهة بيرنلي .

يذكر أن محمد صلاح قد سجل هدفاً وحيداً في السبعة مباريات الاخيرة في كل المسابقات، كما اهدر فرصتين محققتين للتهديف .