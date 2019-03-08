دافع الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن محمد صلاح نجم الفريق ولاعب المنتخب الوطني، بعد الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها مؤخراً بسبب ابتعاده عن التسجيل في آخر جولات الدوري الانجليزي، واخر مباريات الفريق بدوري ابطال اوروبا .
وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم قبل مباراة الريدز أمام بيرنليالمقرر لها يوم الاحد المقبل : " كلما اتيحت لك فرصة لتسجيل الاهداف فسيكون من الجحيد لي ان انجح في التسجيل، لكنني كمدرب معتاد علي ذلك واعلم اللاعبين لا يسجلون كل الفرص المتاحة في كل المباريات " .
وأضاف كلوب : " مو
واعرب كلوب عن ثقته في ان غياب محمد صلاح عن التهديف سينتهي قريباً ، متمنياً ان تكون البداية يوم الأحد في مواجهة بيرنلي .
يذكر أن محمد صلاح قد سجل هدفاً وحيداً في السبعة مباريات الاخيرة في كل المسابقات، كما اهدر فرصتين محققتين للتهديف .
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ليفربول: محمد صلاح يمتلك سجلا تهديفياً لا يصدق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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