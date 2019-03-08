الأهلي يطالب بزيادة تأمين الفريق قبل مباراة فيتا كلوب

حرص طارق قنديل، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعضو مجلس الإدارة، على الاجتماع بالمنسق الأمني المخصص من الـكاف لمباراة فيتا كلوب.

وطالب قنديل المنسق الأمني للمباراة بتعزيز الإجراءات الأمنية أثناء تحركات

الفريق من وإلى ملعب المباراة اليوم وغدًا.

من جانبه أكد منسق المباراة أن طلب النادي الأهلي بزيادة التأمين أمر طبيعي، وسيتم مخاطبة نادي فيتا كلوب

والاتحاد الكونغولي والكاف لتعزيز الإجراءات الأمنية، بدءًا من اليوم لتفادي أي أزمات تتعرض لها بعثة الأهلي، خصوصًا في تنقلاتها من فندق الإقامة لملعب المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.