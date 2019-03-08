اليوم.. محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري الأبطال

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، محاضرة فنيه بالفيديو للاعبين مساء اليوم.
يحاضر لاسارتي لاعبيه، مساء اليوم، بعدتناول وجبة العشاء؛ لشرح أهم ملامح فريق فيتا كلوب والتأكيد على نقاط القوة والضعف في فريق فيتا كلوب قبل
كان الجهاز الفني عقد أكثر من محاضرة فيديو للاعبين على مدار اليومين الماضيين.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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