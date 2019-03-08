الأهلي يعلن جاهزية لطفي ومحمد الشناوي لموقعة فيتا كلوب

أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي. قال سليمان إن الفريق الكونغولي مميز للغاية ويؤدي على ملعبه ووسط جماهيره بشكل مختلف ومميز، وهذا ما يعرفه الجهاز الفني ولاعبو الأهلي جيدًا. الجهاز الفني ولاعبو الأهلي جيدًا. وشدد سليمان على جاهزية حارسي الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي لمباراة فيتا كلوب. Advertisements وأضاف سليمان، أن عودة الشناوي بخبراته الكبيرة في مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت في الدوري، وقبل مباراتي أفريقيا أمام فيتا كلوب وشبيبة الساورة أمر إيجابي للغاية. وأشار سليمان إلى أن الجهاز الفني اطمأن على الحالة البدنية للشناوي من مباراة بتروجت السابقة بعد غيابه بسبب الإصابة. وأتم بأنه يثق في إمكانات جميع حراس مرمى الأهلي وجاهزيتهم بشكل دائم للمشاركة مع الفريق.

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