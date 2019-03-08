لاسارتي يطمئن على جاهزية عمرو السولية للقاء الأهلي وفيتا كلوب

اطمئن الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي، على جاهزية عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي. كان السولية أدى جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية الإضافية على هامش مران الفريق الجماعي أمس الخميس. البدنية والاستشفائية الإضافية على هامش مران الفريق الجماعي أمس الخميس. غاب السولية عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للكونغو بأيام عدة؛ بسبب شد خفيف في العضلة الأمامية. ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب الشهداء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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