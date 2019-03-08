اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادًا لفيتا كلوب على ملعب المباراة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي والأخير في السادسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

كان الفريق خاض مرانه الأول في الكونغو، أمس الخميس، بعدما منح الجهاز الفني راحة سلبية من التدريبات الأربعاء؛ بسبب إرهاق رحلة

السفر من القاهرة إلى الكونغو.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.