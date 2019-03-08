محمود الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في الكونغو هاتفيًا

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو.
أجرى رئيس النادي الأهلي اتصالًا هاتفيًا مع طارق قنديل، رئيس بعثة الفريق في الكونغو وعضو المجلس؛للاطمئنان على الأمور كافة المتعلقة بالبعثة وفريق الكرة.
واطمأن رئيس النادي الأهلي على ترتيبات إقامة البعثة وانتقالاتها واستعدادات اللاعبين لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.
ونقل الكابتن محمود الخطيب تحياته للجهاز الفني واللاعبين وثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاث.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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