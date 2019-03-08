موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يحل فريق الوحدة، بقيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو، ضيفًا على الهلال، مساء اليوم الجمعة، في المواجهة المرتقبة التي يستضيفها ملعب ستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي:

تنطلق مباراة الهلال والوحدة بالدوري السعودي في السابعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي:

تنقل مباراة الهلال والوحدة ضمن منافسات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان عبر قناة KSA Sports 2 HD بصوت المعلقين حماد العنزي وفهد العتيبي.

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يدخل الهلال المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة تقربه أكثر من لقب المسابقة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

كما يعتمد ماميتش، المدير الفني للفريق، على كتيبة مدججة بالنجوم في كل المراكز بداية من علي الحبسي في حراسة المرمى، وبوتيا في الدفاع والدوليين

محمد كنو وسالم الدوسري، بجانب مجموعة من المحترفين المميزين بداية من كارلوس إدواردو والبيروفي كارييو والدبابة الفرنسية بافيتيمي جوميز هداف الفريق، الذي يسعي لاستعادة صدارة هدافي الدوري من الكاميروني تاومبا لاعب التعاون.

على الجانب الآخر يدخل الوحدة اللقاء بروح معنوية عالية بعد الطفرة الواضحة التي أحدثها أحمد حسام ميدو بالفريق، سواء على مستوى النتائج أو الأداء.

ويأمل ميدو في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب ستاد الملك سعود، على رغم صعوبة المهمة.

يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر أقرب منافسيه، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس برصيد 35 نقطة.