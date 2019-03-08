شوقي غريب: أشكر مدربي الدوري على تجهيز لاعبي المنتخب الأوليمبي

وجه شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، الشكر لكل المديرين الفنيين بالدوري الممتاز على التعاون مع الجهاز الفني وتجهيز لاعبي المنتخب الفترة الأخيرة.

قال غريب إن الاستعداد لمباراة مالاوي الودية، المقرر لها اليوم اقتصر على 48 ساعة فقط وهناك عدد من اللاعبين خاض مباراة الاتحاد والإنتاج الحربي قبل

المباراة بيوم واحد.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن المنتخب المالاوي مميز ويضم عناصر جيدة ودخل في معسكر مغلق ببلجيكا الفترة الماضية استعدادًا لمواجهة زامبيا، وستكون المواجهة اليوم مفيدة فنيًا للفريقين.