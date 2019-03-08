موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

يخوض فريق الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة، مواجهة صعبة أمام مازيمبي الكونغولي على ملعب ستاد برج العرب في الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا:

تقام مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت

أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ومازيمبي بدوري الأبطال:

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تنقل مباراة الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة beIN SPORTS HD 6

يدخل الإسماعيلي اللقاء متمسكًا بأمل شبه مستحيل، حيث يمتلك نقطة وحيدة من 4 مباريات، ويحتاج للفوز في مباراتيه المقبلتين مع فوز قسنطينة أيضًا

في المباراتين للحاق بفرصة ضعيفة جدًا في التأهل.

بينما يسعى مازيمبي، حامل لقب البطولة 5 مرات، للعودة بنتيجة إيجابية من الإسكندرية، قد تضمن له التأهل المبكر في حالة خسارة الإفريقي التونسي، حيث يملك مازيمبي 7 نقاط في المركز الثاني.

وضمن المجموعة نفسها سيحل الأفريقي التونسي ضيفًا على شباب قسنطينة، ويتمسك الأول بالأمل الضعيف، خصوصًا أنه يملك 4 نقاط فقط، في المركز الثالث، بينما ستضمن نقطة التعادل التأهل المبكر للفريق الجزائري.