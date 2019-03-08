رياضة | وزير الشباب والرياضة يبحث آخر الاستعدادات لبطولة الأمم الافريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يبحث آخر الاستعدادات لبطولة الأمم الافريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، آخر الإستعدات لبطولة الأمم الإفريقية رقم ٣٢، مع الكابتن محمد فضل مدير البطولة.

تطرق اللقاء إلى العديد من النقاط الهامة، منها الموقف النهائي لما تم من تطوير الاستادات المستضيفة لفعاليات البطولة، والمنظومة الإلكترونية الخاصة بتذاكر حضور المباريات، وكذلك عمل اللجان المختلفة ودورها قبل وأثناء وبعد البطولة.

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كما ناقش الدكتور أشرف صبحي، مع المغربي السيد" إدريسي أكي" رئيس شركة " Lagardère " الراعية للاتحاد الافريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون، وذلك لجذب أكبر عدد من الرعاه، ودعم البطولة بما يليق بإسم وسمعة مصرعالميا.

وفي هذا الصدد أكد "صبحي".. أن تنظيم البطولة سوف يكون مختلفا وسيتناسب مع اسم وحضارة مصر في العالم، مؤكداً بأن العمل جاري على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستادات وفقاً للمواعيد المحدده من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة الأمم الأفريقية رقم ٣٢ والمقرر إقامتها يونيو المقبل بمشاركة ٢٤ منتخباً إفريقيا، يمثلون ٦ مجموعات، تستضيفهم مدن القاهرة، والاسكندرية، والسويس، والإسماعيلية.