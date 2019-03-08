رياضة | تصريح ناري من مورينيو عن مدرب مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من مورينيو عن مدرب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثنى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بأولي جونار سولسكاير وإيريك تين هاج، مدربي مانشستر يونايتد وإياكس أمستردام على الترتيب، بعد تأهل الثنائي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز "دوسان تاديتش كان الأبرز في جولة دوري الأبطال، لأنه كان مفتاح فوز أياكس برباعية مقابل هدف أمام ريال مدريد".
وأضاف "أعتقد أن تأهل مانشستر يونايتد وأياكس كان استثنائيًا، إذا كانت المسئولية في النتائج السيئة تقع على المدربين، فإن النتائج الإيجابية أيضًا تذهب لهم".
وتابع "بالنسبة لي، الفضل في تأهل مانشستر يونايتد إلى هذا الدور يرجع إلى سولسكاير، وهو نفس الحال إلى إيريك تين هاج".
وحقق مانشستر يونايتد، المعجزة بالتأهل لدور الثمانية في مباراة مثيرة انتصر خلالها على مضيفه الباريسي بنتيجة (3-1)، الأربعاء الماضي، على ملعب حديقة الأمراء، معوضًا خسارته على أرضه بثنائية نظيفة.
وعلى ملعب "سانتياجو بيرنابيو" حدثت معجزة أخرى، بفوز أياكس بنتيجة 4-1، ليعوض نتيجة الخسارة بنتيجة 1-2 ويبلغ دور الثمانية للبطولة القارية.
سولشاير يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد
قال النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إيد وودورد المسؤول في نادي الشياطين الحمر أرسل له رسالة لإبلاغه بتعيينه كمدير فني لليونايتد بعد إقالة جوزيه مورينيو.
ونقل Fotballklubben تصريحات سولشاير والذي قال: وودورد هو من تواصل معي في البداية لتدريب مانشستر يونايتد واعتقد أنها مسؤوليته خلال الفترة المقبلة لتحديد مصيري.
وتابع سولشاير: تجمعني علاقة قوية وجيدة للغاية مع وودورد فنحن تقريبًا نتحدث بشكل يومي.
وأضاف سولشاير: وودورد أرسل رسالة لي في البداية ، لم أكن أعرف رقم صاحبها ولم التقط الهاتف، ثم بدأ يُعرف عن نفسه لي، حقيقة شعرت وقتها أن نبضي بدأ يتسارع.
وكانت إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد حدثت في الـ19 من ديسمبر الماضي بعد خسارة اليونايتد من ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.
كواليس قرار إقالة "سولاري" من تدريب ريال مدريد
استقر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على إقالة سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق بعد السقوط في دوري أبطال أوروبا.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيريز اقترب من اتخاذ قرار إقالة سولاري لكن رئيس الريال دائما ما يحتاج بعض الوقت قبل إعلان أي قرار مهم.
وأضافت الصحيفة: "سولاري لن يكون في غالب الظن على دكة بدلاء الريال الموسم المقبل عقب اجتماع طويل عقد بين الرئيس والمدرب بعد ساعات من مباراة الكارثة، لمناقشة ما حصل ليلة الثلاثاء الماضي".
وتابعت: "سولاري فهم من ذلك الاجتماع الذي عقد في منتصف الليل أنه لن يستمر مع الفريق بعد النتائج السيئة التي حققها في كل البطولات هذا الموسم".
وكشفت تقارير صحفية عن أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباي أجرى اتصالًا هاتفيًا بزين الدين زيدان المدير الفني الأسبق للفريق لإعادته لقيادته بداية من شهر يونيو المقبل بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.
وذكر برنامج "خوجونيس"، الذي تبثه إذاعة راديو "لا سيستا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستطيحب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب الفريق قبل مباراة يوم الأحد المقبل أمام بلد الوليد.
وأكد البرنامج أن هذا دفع بيريز للاتصال بزيدان الذي استقال قبل نحو 9 أشهر بعد أن فاز بكأس أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.
وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد سيمنح زيدان الحرية الكاملة في اختيار اللاعبين وتحديد الراحلين والصفقات الجديدة لاستعادة مجد الملكي من جديد.
ريال مدريد يحفز كريستيانو رونالدو
يرى فابيو كابيلو المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني أن الفريق من دوري أبطال أوروبا ضد أياكس أمستردام، سيحفز كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي للفوز باللقب الأوروبي.
وقال فابيلو كابيلو خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "هزيمة ريال مدريد ستعطي دافعًا كبيرًا لكريستيانو رونالدو للتعويض أمام أتلتيكو مدريد".
وأضاف كابيلو: "يجب أن يُثبت يوفنتوس أنه قادر على العودة وتخطي هذا الدور، وبعدها سنرى كم من الجيد إقصاء قطبي العاصمة مدريد في العام الذي يُقام فيه النهائي هناك".
وخسر يوفنتوس بهدفين نظيفين ضد أتلتيكو مدريد في معقل واندا ميتروبوليتانو، بينما ستقام مواجهة الإياب، الثلاثاء المقبل في إيطاليا.