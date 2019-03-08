رياضة | تصريح ناري من مورينيو عن مدرب مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من مورينيو عن مدرب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بأولي جونار سولسكاير وإيريك تين هاج، مدربي مانشستر يونايتد وإياكس أمستردام على الترتيب، بعد تأهل الثنائي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز "دوسان تاديتش كان الأبرز في جولة دوري الأبطال، لأنه كان مفتاح فوز أياكس برباعية مقابل هدف أمام ريال مدريد".

وأضاف "أعتقد أن تأهل مانشستر يونايتد وأياكس كان استثنائيًا، إذا كانت المسئولية في النتائج السيئة تقع على المدربين، فإن النتائج الإيجابية أيضًا تذهب لهم".

وتابع "بالنسبة لي، الفضل في تأهل مانشستر يونايتد إلى هذا الدور يرجع إلى سولسكاير، وهو نفس الحال إلى إيريك تين هاج".

وحقق مانشستر يونايتد، المعجزة بالتأهل لدور الثمانية في مباراة مثيرة انتصر خلالها على مضيفه الباريسي بنتيجة (3-1)، الأربعاء الماضي، على ملعب حديقة الأمراء، معوضًا خسارته على أرضه بثنائية نظيفة.

وعلى ملعب "سانتياجو بيرنابيو" حدثت معجزة أخرى، بفوز أياكس بنتيجة 4-1، ليعوض نتيجة الخسارة بنتيجة 1-2 ويبلغ دور الثمانية للبطولة القارية.