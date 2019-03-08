اونلاين | Dawri Plus دوري بلس - مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر 8 مارس - يلا شوت Al-Ahli

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Dawri Plus دوري بلس - مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر 8 مارس - يلا شوت Al-Ahli

بث مباشر يلا شوت الأهلي والقادسية، نتابع معكم بث مباشر الأسطورة دوري بلس livehd7، مباراة الأهلي والقادسية يوم الجمعة 8 مارس 2019، وذلك في مباراة العودة في كأس دوري محمد بن سلمان، تابع لايف المباراة، التي نقوم بنقل تفاصيلها وأحداثها، وفعالياتها بشكل مستمر، عبر نقل تفاصيل إخبارية هامة، حول تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري، وعن كافة الأمور التي تخص توقيت المباراة، والقنوات الناقلة لها، تابع مباراة القادسية ضد أهلي جدة السعودي ونحن معكم بكل جديد.

Dawri Plus دوري بلس - مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر 8 مارس - يلا شوت Al-Ahli

من المفترض أن تكون مباراة اليوم تكون صعبة بعض الشئ بالنسبة لكلا الطرفين، حيث يريد كل فريق الفوز بالثلاث نقاط على حساب الآخر، من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب، والإقتراب خطوة نحو الحلم المنشود لكل فريق، ونتابع مباراة الجمعة عبر الرابط المباشر، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات الإخبارية العاجلة، تابع المقال وضعه بالوجهة الامامية لسهولة الرجوع إليه، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات.

Dawri Plus دوري بلس - مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر 8 مارس - يلا شوت Al-Ahli

يحتل نادي أهلي جدة السعودي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وذلك من أصل 22 مباراة خاضها النادي، فاز في 11 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وخسر في سبع مباريات، ومعه أربعة وأربعون هدف، وعليه واحد وثلاثون هدف، أي فارق النقاط له هو ثلاثة عشر هدف، ويأمل في الفوز في مباراة القادسية من أجل تقدمه في مركز الدوري.

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Dawri Plus دوري بلس - مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر 8 مارس - يلا شوت Al-Ahli

بينما نادي القادسية السعودي يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، من أصل 22 مباراة خاضها النادي، فاز في سبع مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في إثنى عشر مباراة، ومعه 25 هدف، وعليه 31 هدف، أي فارق النقاط معه بالسالب، ويأمل في الفوز من أجل تخطي نادي الرائد.

Dawri Plus دوري بلس - مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر 8 مارس - يلا شوت Al-Ahli

خسر نادي اهلى جدة مباراة الذهاب أمام القادسية بهدفين مقابل هدف، وذلك في يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018، وسجل الهدفين اللاعب هارون كمارا، ونادي محمد العويس إنذار في تلك المباراة، ويسعى الأهلي لتفادي تكرار الهزيمة، والفوز في المباراة من أجل الوصول لمركز متقدم بالدوري.

تبدأ مواجهات الفريقين منذ عام 1988 الماضي، وبلغت عدد المباريات بينهم 45 مباراة، ويصب العدد الأكبر للفوز في صالح الأهلي، حيث فاز في خمسة وعشرون مباراة على القادسية، وفازت القادسية في إحدى عشر مباراة، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، وتعد أكبر هزيمة للنادي الأهلي على يد القادسية هي نتيجة 4-1 في عام 2017 الماضي.

Dawri Plus دوري بلس - مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر 8 مارس - يلا شوت Al-Ahli