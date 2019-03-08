اونلاين | بث مباشر الاهلي والقادسية اليوم بالدوري السعودي .. الاهلي والقادسية بث مباشر.. اهلي جدة ضد القادسية مشاهدة مباشر

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بث مباشر الاهلي والقادسية اليوم بالدوري السعودي .. الاهلي والقادسية بث مباشر.. اهلي جدة ضد القادسية مشاهدة مباشر

بث مباشر يلا شوت الأهلي والقادسية، نتابع معكم بث مباشر الأسطورة دوري بلس livehd7، مباراة الأهلي والقادسية يوم الجمعة 8 مارس 2019، وذلك في مباراة العودة في كأس دوري محمد بن سلمان، تابع لايف المباراة، التي نقوم بنقل تفاصيلها وأحداثها، وفعالياتها بشكل مستمر، عبر نقل تفاصيل إخبارية هامة، حول تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري، وعن كافة الأمور التي تخص توقيت المباراة، والقنوات الناقلة لها، تابع مباراة القادسية ضد أهلي جدة السعودي ونحن معكم بكل جديد.

بث مباشر الاهلي والقادسية اليوم بالدوري السعودي .. الاهلي والقادسية بث مباشر.. اهلي جدة ضد القادسية مشاهدة مباشر

من المفترض أن تكون مباراة اليوم تكون صعبة بعض الشئ بالنسبة لكلا الطرفين، حيث يريد كل فريق الفوز بالثلاث نقاط على حساب الآخر، من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب، والإقتراب خطوة نحو الحلم المنشود لكل فريق، ونتابع مباراة الجمعة عبر الرابط المباشر، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات الإخبارية العاجلة، تابع المقال وضعه بالوجهة الامامية لسهولة الرجوع إليه، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات.

بث مباشر الاهلي والقادسية اليوم بالدوري السعودي .. الاهلي والقادسية بث مباشر.. اهلي جدة ضد القادسية مشاهدة مباشر

يحتل نادي أهلي جدة السعودي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وذلك من أصل 22 مباراة خاضها النادي، فاز في 11 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وخسر في سبع مباريات، ومعه أربعة وأربعون هدف، وعليه واحد وثلاثون هدف، أي فارق النقاط له هو ثلاثة عشر هدف، ويأمل في الفوز في مباراة القادسية من أجل تقدمه في مركز الدوري.

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بث مباشر الاهلي والقادسية اليوم بالدوري السعودي .. الاهلي والقادسية بث مباشر.. اهلي جدة ضد القادسية مشاهدة مباشر

بينما نادي القادسية السعودي يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، من أصل 22 مباراة خاضها النادي، فاز في سبع مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في إثنى عشر مباراة، ومعه 25 هدف، وعليه 31 هدف، أي فارق النقاط معه بالسالب، ويأمل في الفوز من أجل تخطي نادي الرائد.

بث مباشر الاهلي والقادسية اليوم بالدوري السعودي .. الاهلي والقادسية بث مباشر.. اهلي جدة ضد القادسية مشاهدة مباشر

خسر نادي اهلى جدة مباراة الذهاب أمام القادسية بهدفين مقابل هدف، وذلك في يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018، وسجل الهدفين اللاعب هارون كمارا، ونادي محمد العويس إنذار في تلك المباراة، ويسعى الأهلي لتفادي تكرار الهزيمة، والفوز في المباراة من أجل الوصول لمركز متقدم بالدوري.

بث مباشر الاهلي والقادسية اليوم بالدوري السعودي .. الاهلي والقادسية بث مباشر.. اهلي جدة ضد القادسية مشاهدة مباشر

تبدأ مواجهات الفريقين منذ عام 1988 الماضي، وبلغت عدد المباريات بينهم 45 مباراة، ويصب العدد الأكبر للفوز في صالح الأهلي، حيث فاز في خمسة وعشرون مباراة على القادسية، وفازت القادسية في إحدى عشر مباراة، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، وتعد أكبر هزيمة للنادي الأهلي على يد القادسية هي نتيجة 4-1 في عام 2017 الماضي.

بث مباشر الاهلي والقادسية اليوم بالدوري السعودي .. الاهلي والقادسية بث مباشر.. اهلي جدة ضد القادسية مشاهدة مباشر