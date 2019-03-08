اونلاين | Kora Online بث مباشر الاهلي والقادسية | الاسطورة | يلا شوت | كورة ستار |كورة اون لاين

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Kora Online بث مباشر الاهلي والقادسية | الاسطورة | يلا شوت | كورة ستار |كورة اون لاين

يلتقي فريقا الاهلي والقادسية في الثالثة الا الـ20 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم على ملعب الأمير سعود بن جلوي اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 وستلعب المباراة ضمن الجولة الثالثة والعشرون في الدوري السعودي 2018-2019، دوري بلس مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية في الدوري السعودي.

Kora Online بث مباشر الاهلي والقادسية | الاسطورة | يلا شوت | كورة ستار |كورة اون لاين

يدخل فريق القادسية اليوم ضد فريق الاهلي علي ملعب سعود بن جلوي حيث يحتل فريق القادسية في الدوري السعودي المركز الحادي عشر برصيد اربعه وعشرين نقطة حيث استطاع جمعهم في اثنين وعشرين مباراة استطاع الفوز في سبع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في اثني عشر مباراة، ويدخل فريق الاهلي اليوم مباراة القادسية وهو يحتل المركز الخامس برصيد سبع وثلاثين نقطة حيث استطاع جمعهم في اثنين وعشرين مباراة فاز في احدي عشر مباراة وتعادل في اربع مباريات وخسر في احد عشر مباراة.

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Kora Online بث مباشر الاهلي والقادسية | الاسطورة | يلا شوت | كورة ستار |كورة اون لاين

ويدخل الفريقان المباراة بجهاز فني جديد لكل منهما يختلف عن القيادة الفنية في مباراة الدور الأول، ولكن الأحدث هو الجهاز الفني للاتحاد بقيادة مدربه السابق، التشيلي خوسيه لويس سييرا، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية.

Kora Online بث مباشر الاهلي والقادسية | الاسطورة | يلا شوت | كورة ستار |كورة اون لاين

تنقل مباراة الأهلي ضد القادسية في الثالثة الا الـ20 دقيقة بتوقيت القاهرة وستكون المواجهة الكبرى مذاعة على العديد من القنوات وهي KSA SPORTS HD 1 وKSA SPORTS HD 2 وDAWRI Plus HD 1 بالإضافة إلى تطبيق جوي TV ودوري بلس على الهواتف الذكية.