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اونلاين | كورة ستار - بث مباشر - مباراة ( الأهلي والقادسية ) - دوري بلس - الدوري السعودي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار - بث مباشر - مباراة ( الأهلي والقادسية ) - دوري بلس - الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار - بث مباشر - مباراة ( الأهلي والقادسية ) - دوري بلس - الدوري السعودي

تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ملعب الأمير سعود بن جلوي اليوم الجمعة 8 مارس 2019.

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كورة ستار - بث مباشر - مباراة ( الأهلي والقادسية ) - دوري بلس - الدوري السعودي

وتنطلق مباراة الأهلي والقادسية في تمام الساعة 2:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و3:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل علي KSA SPORTS HD 1 و KSA SPORTS HD 2 و DAWRI Plus HD 1 بالإضافة إلى تطبيق جوي TV ودوري بلس على الهواتف الذكية.

الأهلي والقادسية اونلاين دوري بلس KSA SPORTS.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد القادسية LiveHD7

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