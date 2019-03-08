اخبار الرياضه

اونلاين | HD الاهلي والقادسية دوري بلس مباشر |يلا شوت| Yallakora مشاهدة رابط الاسطورة مباراة الهلال AhlyFC تابع لايف Livehd7 GOAAL

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD الاهلي والقادسية دوري بلس مباشر |يلا شوت| Yallakora مشاهدة رابط الاسطورة مباراة الهلال AhlyFC تابع لايف Livehd7 GOAAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر بتاريخ 08-03-2019 الدوري السعودي

القادسية Vs الأهلي السعودي.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 23).

القنوات الناقلة : 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية .

المعلقين : مشاري القرني (KSA) + عبدالله المحيسن (Dawri) .

نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي السعودي (0-2) القادسية.

موعد المباراة :

3:40 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:40 مساءاً بتوقيت مصر .

2:40 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:40 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:40 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:40 مساءاً بتوقيت لبنان .

Advertisements

3:40 مساءاً بتوقيت العراق .

2:40 مساءاً بتوقيت السودان .

3:40 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:40 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:40 مساءاً بتوقيت تونس .

1:40 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:40 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:40 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:40 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:40 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:40 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:40 مساءاً بتوقيت قطر.

0:40 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

3:40 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:40 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا