اونلاين | HD الاهلي والقادسية دوري بلس مباشر |يلا شوت| Yallakora مشاهدة رابط الاسطورة مباراة الهلال AhlyFC تابع لايف Livehd7 GOAAL

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مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر بتاريخ 08-03-2019 الدوري السعودي
القادسية Vs الأهلي السعودي.
البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 23).
القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .
الملعب : استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية .
المعلقين : مشاري القرني (KSA) + عبدالله المحيسن (Dawri) .
نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي السعودي (0-2) القادسية.
موعد المباراة :
3:40 مساءاً بتوقيت السعودية .
2:40 مساءاً بتوقيت مصر .
2:40 مساءاً بتوقيت فلسطين .
2:40 مساءاً بتوقيت الأردن.
2:40 مساءاً بتوقيت سوريا .
2:40 مساءاً بتوقيت لبنان .
3:40 مساءاً بتوقيت العراق .
2:40 مساءاً بتوقيت السودان .
3:40 مساءاً بتوقيت اليمن .
2:40 مساءاً بتوقيت ليبيا .
1:40 مساءاً بتوقيت تونس .
1:40 مساءاً بتوقيت الجزائر .
1:40 مساءاً بتوقيت المغرب .
4:40 مساءاً بتوقيت الإمارات.
3:40 مساءاً بتوقيت البحرين.
4:40 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
3:40 مساءاً بتوقيت الكويت .
3:40 مساءاً بتوقيت قطر.
0:40 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
3:40 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
0:40 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .