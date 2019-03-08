اونلاين | Dawri Plus دوري بلس - مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر 8 مارس - يلا شوت Al-Ahli

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Dawri Plus دوري بلس - مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر 8 مارس - يلا شوت Al-Ahli والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الاهلي ضيفا على منافسه القادسية يوم الجمعة في استاد مدينة الامير سعود بن جلوي الرياضية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من دوري كأس الامير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم.

وتنقل مباراة الاهلي ضد القادسية مباشرة بعر قناتي دوري بلس الأولى، والسعودية الرياضية الأولى، فيما يعلق عليها مشاري القرني وعبد الله المحسين، علما أنها مباراة الإياب بين الطرفين.

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وتبدأ مباراة الاهلي ضد القادسية اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والقدس.

يشار إلى أن مباراة الذهاب في الدوري السعودي بين الاهلي والقادسية انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل.

ويحتل الاهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 37 نقطة بفارق 18 نقطة عن المتصدر الهلال، بينما يتواجد القادسية في الترتيب الحادي عشر برصيد 24 نقطة بفارق نقطة خلف الرائد ونقطة أمام الحزم.