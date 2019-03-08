انت الان تتابع محمود الخطيب يطمئن علي بعثة الأهلي في الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

محمود الخطيب

تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، وحرص على الاطمئنان عليهم، وأجرى رئيس النادي اتصالا هاتفيا مع طارق قنديل، رئيس بعثة الفريق وعضو المجلس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة وفريق الكرة، واطمأن رئيس القلعة الحمراء على ترتيبات إقامة البعثة وانتقالاتها واستعدادات اللاعبين لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، علمًا بأن المارد الأحمر سيختتم تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب في السادسة مساء غد السبت، على استاد الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونقل محمود الخطيب تحياته للجهاز الفني واللاعبين وثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاثة. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة، والهزيمة في أخرى. بينما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير

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