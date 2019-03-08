محمود الخطيب يطمئن علي بعثة الأهلي في الكونغو

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تحرير:أحمد سعيد ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
محمود الخطيب
تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، وحرص على الاطمئنان عليهم، وأجرى رئيس النادي اتصالا هاتفيا مع طارق قنديل، رئيس بعثة الفريق وعضو المجلس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة وفريق الكرة، واطمأن رئيس القلعة الحمراء على ترتيبات إقامة البعثة وانتقالاتها واستعدادات اللاعبين لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، علمًا بأن المارد الأحمر سيختتم تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب في السادسة مساء غد السبت، على استاد الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ونقل محمود الخطيب تحياته للجهاز الفني واللاعبين وثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاثة. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة، والهزيمة في أخرى. بينما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير
ونقل محمود الخطيب تحياته للجهاز الفني واللاعبين وثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاثة.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة، والهزيمة في أخرى.
بينما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، ويحتل سيمبا التنزاني المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي شبيبة الساورة الجزائري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
يشار إلى أن طارق قنديل، حرص على الاجتماع بالمنسق الأمني المخصص من الـ«كاف» للمباراة، وطالبه بتعزيز الإجراءات الأمنية أثناء تحركات الفريق من وإلى ملعب المباراة اليوم الجمعة وغدًا السبت، ومن جانبه أكد منسق المباراة أن طلب الأهلي بزيادة التأمين أمر طبيعي.
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