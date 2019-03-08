كيف أقنع سولسكاير كاريك لإعادة تجربة سكولز؟

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٠٨ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

أولي جونار سولسكاير

كشف أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن تفكيره في إعادة مايكل كاريك، المدرب المساعد الحالي للشياطين الحمر، للملاعب مجددًا، خلال الفترة الماضية، حيث يعاني اليونايتد من إصابات عديدة في كل المراكز تقريبا، مما دفع سولسكاير للتفكير في إعادة كاريك للملاعب مجددًا، وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية: "سألت كاريك عن مدى قدرته على العودة للملاعب في ظل إصابات الفريق.. كاريك وافق على الأمر وعاد للمشاركة في التدريبات وظهر بشكل جيد، لكن في النهاية قررنا تصعيد الشاب جيمي جارنر، ومنحه الفرصة".

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وأضاف أولي جونار سولسكاير: "لقد مزحنا معه بتكرار تجربة إعادة بول سكولز من الاعتزال، كاريك يمتلك القدرة على المشاركة في بعض المباريات حتى الآن". وأكد سولسكاير أن تجربة فيرجسون بإعادة بول سكولز من الاعتزال في موسم 2012-2013 مع مانشستر يونايتد كانت مذهلة، قائلا: "كان الأمر مذهلًا، فيرجسون أراد مباغتة