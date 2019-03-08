في عيد ميلاده.. هل يصلح بيريز ما أفسده في مدريد؟

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يحتفل اليوم الجمعة، فلورنتينو بيريز ، رئيس ريال مدريد، بعيد ميلاده الـ72، وذلك في واحد من أصعب الأسابيع التي مرت على الفريق الملكي ربما في العقد الأخير

في هذه اللحظة من الإخفاق، حان وقت التحليل وإتخاذ القرارات لبداية عصر جديد، هذا هو وقت رئيس النادي كي يتحرك وهو يدرك تمامًا بأنه لا يوجد أمامه أي هامش للأخطاء، فبعد 1,011 يومًا من السيطرة على أوروبا، تعرض ريال مدريد لأثقل هزيمة أوروبية على ملعبه والتي أكدت نهاية واحدة من أفضل مراحل سطوته على القارة على العجوز، في مباراة كان من الأفضل لجماهير الريال أن تبقى في المدرجات حتى نهايتها كي تشكر هذا الجيل على ما حققه، بدلًا من الرحيل قبل إطلاق الحكم لصافرته، ولكن يبدو أن جماهير الريال تعاني من ضعف في الذاكرة، ولا تعرف سوى دعم الفريق في الأوقات الجيدة.

لا يزال هناك تاريخ سيكتب لهذا النادي، ولكن بعد الاستسلام الكبير الذي ظهر به ريال مدريد أمام أياكس، تساءل الكثيرون حما سيحدث الآن، فهذا هو وقت فلورنتينو بيريز للتحرك وإظهار ردة فعل قوية، ولكن يبقى السؤال، هل بإمكانه تكرار التاريخ؟ ويحتفل بيريز اليوم بعيد ميلاده الـ72، وحقق الكثير من النجاحات السابقة

لا يزال هناك تاريخ سيكتب لهذا النادي، ولكن بعد الاستسلام الكبير الذي ظهر به ريال مدريد أمام أياكس، تساءل الكثيرون حما سيحدث الآن، فهذا هو وقت فلورنتينو بيريز للتحرك وإظهار ردة فعل قوية، ولكن يبقى السؤال، هل بإمكانه تكرار التاريخ؟ ويحتفل بيريز اليوم بعيد ميلاده الـ72، وحقق الكثير من النجاحات السابقة في رئاسته للفريق الملكي، ويبدو أن عيد ميلاده يأتي في وقت صعب للغاية. وعلى الرغم من كل القوة التي يتمتع بها، لا يمكن لبيريز الهروب الآن من المطالب الكبيرة التي تحيط بريال مدريد، خاصة أنه كان العقل المدبر لنجاحات ريال مدريد الآخيرة، والتي شهدت تتويج الفريق بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في آخر 5 سنوات. إتخذ بيريز في الأونة الأخيرة الكثير من القرارت الخاطئة، وربما أبرزها تقليله الواضح من الفجوة الكبيرة التي سيتركها كريستيانو رونالدو بالرحيل عن الفريق إلى صفوف يوفنتوس، وعدم إهتمامه بالتعاقد مع بديل، مع العلم أنه من المستحيل إيجاد لاعب قادر على تقديم نفس أرقام النجم البرتغالي. قرر بيريز اللجوء إلى الطريق السهل وهو الثقة في الثلاثي جاريث بيل وماركو أسينسيو وكريم بنزيما بعد الألقاب الأوروبية الثلاث، ولكن إختفت تلك الثقة في الوقت الحالي مع المستوى الباهت للفريق الملكي. Advertisements ومن القرارات الصادمة لبيريز أيضًا، السماح برحيل زين الدين زيدان، والذي رحل لأسباب شخصية وإنزعاجه من أسلوب بعض اللاعبن، إلى جانب عدم تلبية طلباته من قبل بيريز. وأتى واحد من الأخطاء الكبرى من قبل بيريز، منذ عامين، حينما لم يدرك بيريز حاجة الفريق إلى وضع خطه لمستقبله بعدم التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، حتى لو كانت تلك الصفقة ستكلفه حينها رحيل جاريث بيل. إمتلك ريال مدريد القوة الاقتصادية حينها، إلا أن بيريز لم يملك القدرة على التغلب على شكوك والد اللاعب الفرنسي، وهو الخطأ الشائع الذي يعاني منه بيريز والذي يعتقد بأن المال قادرًا وحده على حل أي مشكلة مهملًا الجانب العاطفي، والذي كلفه في السابق إهدار الكثير من الصفقات إلى جانب رحيل الكثير من اللاعبين. لا يمر بيريز حاليًا بفترة جيدة على الإطلاق، فهناك تغيير كارثي في اللعبة، ولم يعد هناك وجود لهيمنة الفريق السابقة، فالغريم التقليدي برشلونة يملك ليونيل ميسي، بينما لم يعد ريال مدريد يملك كريستيانو رونالدو. ويكفي القول أن لبيريز تاريخًا كبيرًا في رحيل العديد من نجوم الفريق، بداية من الفرنسي كلود ماكيليلي وصولًا إلى الحارس التاريخي إيكر كاسياس، وهي أمور تدفع الكثير من اللاعبين في التفكير قبل القدوم إلى ملعب البيرنابيو. نعم يملك ريال مدريد المال الكافي للتعاقد مع أفضل نجوم العالم، وتبقى رغبة بيريز هي التعاقد مع نيمار ومبابي، واللذان لن يفرط سان جيرمان فيهما بأي ثمن. ويبقى السؤال، هل يتمكن بيريز من إعادة التاريخ وإبرام الصفقات التاريخية مرة أخرى والتي منحتها الشهر في السابق لإسعاد جماهير الريال مرة أخرى؟ ويبدو أنه لا بديل أمام بيريز عن هذا الحل إن أراد إنقاذ الفريق الملكي وإنقاذ سمعته.

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