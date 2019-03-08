انت الان تتابع الأهلي: نثق في اللاعبين ودرسنا فيتا كلوب جيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

سامي قمصان - محمد يوسف

أكد سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي على جاهزية لاعبي الفريق لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي، مشددًا على على ثقته في تقديم عرض مميز وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الأهلي دفعة كبيرة في طريقه نحو الصعود وتخطي دور المجموعات، كما أوضح قمصان أن الجهاز الفني واللاعبين لا يخوضون أية مباراة من أجل التعادل، خصوصًا أن الأهلي لا يلعب إلا للفوز، وهو ما يهدف له في مباراة الغد، وقال قمصان إن هناك حالة من الترقب يعيشها جميع اللاعبين في مباراة الغد؛ من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد للموقع الرسمي للنادي.

وأضاف مدرب الأهلي أن الجهاز الفني درس الفريق المنافس جيدا، ويعرف كافة نقاط القوة والضعف وكذلك الأجواء المحيطة بالمباراة؛ سواء ما يتعلق بحالة الطقس وأرضية الملعب الترتان الذي تقام عليه المباراة. وتمنى سامي قمصان أن يكون التوفيق حليفًا للأهلي في مباراة الغد، وأن يخرج الفريق بنتيجة إيجابية من المباراة.

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