شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب اطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على جاهزية عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي. Advertisements وكان السولية قد أدى جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية الإضافية على هامش مران الفريق الجماعي أمس الخميس . وغاب السولية عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للكونغو بعدة أيام؛ بسبب شد خفيف في العضلة الأمامية. ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب الشهداء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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