طارق سليمان يؤكد جاهزية «الشناوي» و«لطفي» لمواجهة بطل الكونغو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي . وقال سليمان إن الفريق الكونغولي مميز للغاية ويؤدي على ملعبه ووسط جماهيره بشكل مختلف ومميز، وهذا ما يعرفه الجهاز الفني ولاعبو الأهلي جيدا. Advertisements وشدد سليمان على جاهزية حارسي الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي لمباراة فيتا كلوب . وأضاف سليمان أن عودة الشناوي بخبراته الكبيرة في مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت في الدوري وقبل مباراتي إفريقيا أمام فيتا كلوب وشبيبة الساورة أمر إيجابي للغاية. وأشار سليمان إلى أن الجهاز الفني اطمأن على الحالة البدنية للشناوي من مباراة بتروجت السابقة بعد غيابه بسبب الإصابة. وأتم بأنه يثق في إمكانيات جميع حرس مرمي الأهلي وجاهزيتهم بشكل دائم للمشاركة مع الفريق.

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