شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني للإسماعيلي: نتطلع لحصد الـ6 نقاط في مواجهتي مازيمبي والأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيدومير يانيفسكي، المدير الفني للإسماعيلىي،إنه يتطلع لحصد 6 نقاط في مواجهتي مازيمبي الكونغولي والأفريقي التونسي، ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستضيف الدراويش منافسه مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة، باستاد برج العرب، في خامس جولات المجموعات للبطولة القارية.

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وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «هدفنا 6 نقاط لا بديل عنهم، أعلم أن فكرة الصعود باتت صعبة للغاية بعد الخسارة أمام شباب قسنطينة، لكن أعتقد أن الفريق تطور بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ونعاني فقط من سوء توفيق كبير».

وواصل: «لدينا لاعبين مميزين لكن صغار في السن ويفتقدو للخبرات الأفريقية، نحن الآن في مرحلة البناء».

وأتم حديثه: «بالتأكيد ضيق الوقت بين المباريات ساهم في وضع اللاعبين تحت ضغط كبير بجانب معاناتهم من الإجهاد الذي أثر بشكل سلبي على النتائج».