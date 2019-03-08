محمود الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل موقعة فيتا الكونغولي

طالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، لاعبي الفريق الأحمر بتحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب الكونغولي، غدا السبت، بدوري أبطال أفريقيا.



وحرص "الخطيب" على الاطمئنان على بعثة الفريق في الكونغو، وأجرى اتصالًا هاتفيا مع طارق قنديل، رئيس البعثة وعضو المجلس؛ للاطمئنان على كافة الأمور وآخر الاستعدادات.



واطمأن رئيس النادي الأهلي على ترتيبات إقامة البعثة وانتقالاتها واستعدادات اللاعبين لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.



ونقل الخطيب، تحياته للجهاز الفني واللاعبين وثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاثة.



ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.