شكرا لقرائتكم هنا الأهلى.. أجاى صداع فى رأس لاسارتى قبل مواجهة فيتا كلوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعيش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، حالة من الحيرة فى ملف توظيف النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الفريق خلال مواجهة فيتا كلوب.
ويفاضل الجهاز الفنى للأهلى بين توظيف أجاى فى مركز المهاجم الصريح أو الجناح، خاصة بعد تألقه فى مواجهة بتروجت الأخيرة، بعد توظيفه فى طرف الملعب، فى الوقت الذى يقدم أجاى مستويات طيبة عند الدفع به فى مركز المهاجم الصريح.
وفى حال الاستقرار على البدء بمروان محسن بشكل أساسى فى مركز قلب الهجوم سيلعب أجاى على الطرف، أمام فى حالة الإبقاء على مروان كبديل سيلعب أجاى فى مركز المهاجم الصريح، ويواجه الأهلى فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها فى السادسة من مساء السبت بملعب الشهداء بالكونغو.
ومن جانبه، أكد سامى قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جاهزية لاعبى الفريق لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولى، مشددا على ثقته فى لاعبى الأهلى لتقديم عرض مميز وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الأهلى دفعة كبيرة فى طريقه نحو الصعود، وتخطى دور المجموعات.
وأكد قمصان أن الجهاز الفنى واللاعبين لا يخوضون أية مباراة من أجل التعادل، خصوصا أن الأهلى لا يلعب إلا للفوز، وهو ما يهدف له فى مباراة الغد، مضيفا أن هناك حالة من الترقب يعيشها جميع اللاعبين فى مباراة الغد؛ من أجل قطع خطوة مهمة فى مشوار التأهل لدور الثمانية فى دورى أبطال أفريقيا.
وأوضح قمصان أن الجهاز الفنى درس الفريق المنافس جيدا، ويعرف كافة نقاط القوة والضعف وكذلك الأجواء المحيطة بالمباراة؛ سواء ما يتعلق بحالة الطقس وأرضية الملعب الترتان الذى تقام عليه المباراة.
وتمنى قمصان أن يكون التوفيق حليفا للأهلى فى مباراة الغد، وأن يخرج الفريق بنتيجة إيجابية من المباراة.
ويستعد الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى السادسة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
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