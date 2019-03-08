شكرا لقرائتكم هنا الأهلى.. أجاى صداع فى رأس لاسارتى قبل مواجهة فيتا كلوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، حالة من الحيرة فى ملف توظيف النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الفريق خلال مواجهة فيتا كلوب.

ويفاضل الجهاز الفنى للأهلى بين توظيف أجاى فى مركز المهاجم الصريح أو الجناح، خاصة بعد تألقه فى مواجهة بتروجت الأخيرة، بعد توظيفه فى طرف الملعب، فى الوقت الذى يقدم أجاى مستويات طيبة عند الدفع به فى مركز المهاجم الصريح.

وفى حال الاستقرار على البدء بمروان محسن بشكل أساسى فى مركز قلب الهجوم سيلعب أجاى على الطرف، أمام فى حالة الإبقاء على مروان كبديل سيلعب أجاى فى مركز المهاجم الصريح، ويواجه الأهلى فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها فى السادسة من مساء السبت بملعب الشهداء بالكونغو.