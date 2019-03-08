شكرا لقرائتكم أسطورة ليفربول: منافسة صلاح وأجويرو على الهداف لن تقل عن الريدز والسيتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع جون ألدريدج أسطورة ليفربول السابق، أن تزداد حدة المنافسة بين النجم المصرى محمد صلاح والمهاجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو ثنائى ليفربول ومانشستر سيتى على الفوز بجائزة "الحذاء الذهبى”، التى تمنح لهداف مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويرى جون ألدريدج أن تصدر سيرجيو أجويرو لقائمة هدافى الدورى الإنجليزى، سيحفز محمد صلاح على بذل مزيد من الجهد من أجل تسجيل الأهداف والاحتفاظ بالجائزة للموسم الثانى على التوالى.

وقال أسطورة ليفربول فى تصريحات لصحيفة "اكسبريس" الإنجليزية، "سيكون إنجازاً رائعاً للنجم المصرى محمد صلاح حال نجاحه فى الحصول على لقب الهداف للموسم الثانى على التوالى، أهداف اللاعب قد تساهم بشكل كبير فى فوز ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى الموسم الحالى”.

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أضاف "أتمنى أن يستعيد محمد صلاح ذاكرة التهديف فى مباراة ليفربول المقبلة أمام بيرنلى، أحلام الفريق فى الحصول على اللقب الغائب عن خزائن النادى منذ عام 1990 معقودة على ثلاثى الهجوم محمد صلاح، وساديو مانى، وفيرمينو".

ولا تزال الفرصة سانحة أمام محمد صلاح بحصد "الثنائية" مع نادى ليفربول الموسم الحالى، مع اقتراب مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" من خط النهاية، ويتطلع الفرعون لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى بفارق هدف وحيد.