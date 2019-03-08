الخطيب يطمئن على بعثة الأهلى فى الكونغو...

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جدة - عمرو شويل أجرى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، اتصالا هاتفيا على طارق قنديل رئيس بعثة الفريق فى الكونغو، للاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بالبعثة وفريق الكرة.
واطمأن رئيس النادى الأهلى على ترتيبات إقامة البعثة وانتقالاتها واستعدادات اللاعبين لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، ونقل محمود الخطيب تحياته للجهاز الفنى واللاعبين وثقته الكاملة فى قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاثة.
وعلى صعيد متصل، حرص طارق قنديل رئيس بعثة الفريق وعضو مجلس الإدارة، على الاجتماع بالمنسق الأمنى المخصص من الـ«كاف» لمباراة فيتا كلوب.
وطالب قنديل المنسق الأمنى للمباراة تعزيز الإجراءات الأمنية اثناء تحركات الفريق من وإلى ملعب المباراة اليوم وغدًا.
ومن جانبه أكد منسق المباراة أن طلب النادى الأهلى بزيادة التأمين أمر طبيعى وسيتم مخاطبة نادى فيتا كلوب والاتحاد الكونغولى والكاف لتعزيز الإجراءات الأمنية بدءا من اليوم لتفادى أيه أزمات تتعرض لها بعثة الأهلى خاصة فى تنقلاتها من فندق الإقامة لملعب المباراة.
ويستعد الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى السادسة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
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