شكرا لقرائتكم تشيك: آرسنال قادر على بلوغ ربع نهائى الدورى الأوروبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حارس آرسنال، بيتر تشيك، أن فريقه سيواجه مهمة شاقة لبلوغ دور ربع النهائى للدورى الأوروبى لكرة القدم عقب خسارته 1-3 على أرض استاد رين فى ذهاب دور 16، لكنه أكد أن النادى اللندنى يملك الكفاءة والثقة لتعويض الفارق.

تقدم آرسنال مبكراً، لكن طرد مدافعه سقراطيس باباستاثوبولوس فى الشوط الأول حول مسار المباراة لصالح أصحاب الأرض.

وقال تشيك الذى سيعتزل بنهاية الموسم الحالى، أن الهدف الذى سجله الفريق فى فرنسا قد يكون حاسماً عندما يلتقى الفريقان فى ملعب الإمارات فى مباراة الإياب الخميس المقبل.

ونقل موقع النادى الإلكترونى عن تشيك: "لازلنا قادرين على تجاوز فارق الهدفين لأن هدفنا خارج ملعبنا سيلعب دوراً مهماً فى حسم التأهل، لكننا صعبنا الأمور على أنفسنا بعض الشىء".

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ويمكن أن يستلهم آرسنال ما فعله أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد بعودتهما فى النتيجة عقب الخسارة فى مباراة الذهاب على ملعبيهما فى دورى الأبطال وبلوغ دور ربع النهائى بعد إقصاء ريال مدريد حامل اللقب، وباريس سان جيرمان على التوالى.

وأضاف تشيك: "صنعنا عدة فرص لذلك يجب أن نتحلى بالإيجابية، فعلنا ذلك فى الماضى عندما تأخرنا بفارق هدفين وعوضناهما فى مباراة العودة".

وسيستضيف آرسنال فريق مانشستر يونايتد الأحد المقبل فى الدورى الإنجليزى الممتاز، ويأمل فى استعادة المركز الرابع فى سعيه للعودة للمشاركة فى دورى الأبطال الموسم المقبل.

ويحتل فريق المدرب الإسبانى أوناى إيمرى المركز الخامس حالياً برصيد 57 نقطة من 29 مباراة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن يونايتد.