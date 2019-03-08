شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام مازيمبى.. بامبو وشيلونجو فى الهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج فريق الإسماعيلى فى السادسة مساء اليوم الجمعة، نظيره مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية. ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى فى مباراة الليلة مكون من: فى حراسة المرمى: محمد فوزى Advertisements فى خط الدفاع: أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، وريتشارد بافور "محمد مجدى" وطارق طه. فى وسط الملعب:إبراهيم عبد الخالق، وعماد حمدى، وجيه عبد الحكيم "محمد الضرف"، وعبد الرحمن مجدى، وكريم بامبو. فى خط الهجوم: بنسيون شيلونجو ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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