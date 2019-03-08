شكرا لقرائتكم اليوم .. الإسماعيلي يستقبل مازيمبي في مباراة الفرصة المستحيلة بدوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الاسماعيلى فى السادسة مساء اليوم الجمعة نظيره مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد برج العرب بالاسكندرية بدون حضور جماهيرى لدواع أمنية، وتعد المواجهة تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات.

وكان الاتحاد الأفريقى قد قرر استبعاد الإسماعيلى من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، عقب أعمال شغب لجماهيره أمام الأفريقى التونسى، قبل أن يتراجع فى قراره بعد تظلم الدراويش ليعلن عودة الفريق مرة أخرى إلى المسابقة، ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

ويحتاج الإسماعيلي إلى معجزة بمعنى الكلمة للتأهل لدور التالى بالبطولة، الدراويش يلزمه أولًا الفوز على مازيمبي الكونغولي بفارق 3 أهداف، لأنه خسر في الكونغو بثنائية دون رد، وفي هذه الحالة يصل الإسماعيلي إلى 4 نقاط ، ويحتاج الإسماعيلي إلى فوز قسنطينة على الأفريقي ليصبح رصيد بطل مصر 4، وبطل تونس 4 نقاط أيضًا والفريق الكونغولي 7 نقاط، وفي هذه الحالة سيحتاج الإسماعيلي إلى هدية جزائرية أخرى في غاية الصعوبة، بفوز قسنطينة على مازيمبي في عقر داره، وفوز الإسماعيلي على الأفريقي في تونس؛ ليتساوى الإسماعيلي مع مازيمبي ويصعد الاسماعيلى بالمواجهات المباشرة.

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فى نفس السياق يبدو مازيمبي صاحب فرصة وافرة في التأهل إلى ربع النهائي من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي، بالفوز الذي يصعد بالفريق الكونغولي إلى دور الثمانية، بشرط عدم فوز الأفريقي على حساب قسنطينة.

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