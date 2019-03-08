شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقى: الأهلى يبحث عن الفوز وسط أجواء صعبة وعدائية بالكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين ناديى فيتا كلوب الكونغولى والأهلى غداً السبت بملعب "الشهداء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن الأهلى سيخوض اختباراً مهماً أمام فيتا كلوب، وسط أجواء صعبة وعدائية بالعاصمة الكونغولية "كينشاسا".

وأضاف أن الأهلى أن يسعى لتحقيق الفوز فى مباراة الغد من أجل استعاد الثقة بعدما خسر اثنين من 3 مباريات خارج أرضه بدورى الأبطال هذا الموسم، واصفاً مجموعة الأهلى بالأكثر إثارة.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على سيمبا التنزانى صاحب الوصافة، بينما يحتل شبيبة الساورة الجزائرى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.