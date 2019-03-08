شكرا لقرائتكم كابوس "الانزلاق" مازال يطارد أسطورة ليفربول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ستيفن جيرارد، إن انزلاقه المؤسف الذى أنهى آمال ليفربول فى لقب الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم فى موسم 2013-2014، ما زال يطارده وليس من المرجح أن يقل حتى لو أحرز فريق المدرب يورجن كلوب اللقب هذا الموسم.

وانزلق قائد ليفربول وفقد الكرة قبل 5 أعوام، ليمنح ديمبا با فرصة افتتاح التسجيل لتشيلسى فى مباراة انتهت لصالح البلوز بنتيجة (0-2)، وأنهت آمال الريدز فى اللقب الذى ذهب إلى مانشستر سيتى.

ويملك ليفربول 70 نقطة ويتأخر بنقطة واحدة عن سيتى، قبل 9 مباريات من نهاية الموسم ويأمل جيرارد فى حفاظ فريقه السابق على هدوئه، ليضع حدا لغياب اللقب عن خزائنه منذ 29 عاما من أجل الجماهير.

وقال جيرارد الذى رحل عن ليفربول فى 2015 بعد 17 عاما مع الفريق، لوسائل إعلام بريطانية: "هذا الجرح ما زال يؤلم منذ ذلك اليوم، لست واثقا من تجاوزه لأننى لا أستطيع تغيير ما حدث"، مضيفاً، "هذا لا يؤثر على شعورى تجاه ليفربول الآن، أنظر إلى تشكيلة الفريق وما زلت أملك بعض الأصدقاء فيها".

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وأردف: "أتمنى أن يحصد اللقب من أجل الجماهير ومن أجلى كمشجع. لكن هذا لن يجعلنى أو يجعل الألم مختلفا".

وكال جيرارد المديح لجهود كلوب، فى جعل ليفربول منافس حقيقى على اللقب، مشيرًا إلى أن الفريق يجب أن يكون فخورًا حتى لو خسر اللقب لصالح سيتى.

وأضاف مدرب رينجرز الاسكتلندى الحالى: "بعض الأشخاص سيعتبرون الأمر بمثابة الفشل لكنها كرة القدم وتختلف الآراء، يورجن قاد الفريق لقطع خطوات هائلة للأمام. أنه يقوم بكل ما لديه".

واختتم: "فى بعض الأحيان عندما تخسر اللقب أمام فريق يجب الاعتراف أن الأفضل فاز، أتمنى ألا يحدث ذلك لكنى أعتقد أنهلا يجب أن تنتقد نفسك بشدة لو كنت تلعب بشكل رائع وقمت بكل ما عليك لتكون فى المركز الأول".