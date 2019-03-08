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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الجمعة 8-3-2019 في الدوري السعودي اون لاين.

يسعى فريق الهلال لتأمين موقعه فى صدارة الدوري السعودي عندما يواجه الوحدة المحترف ضمن صفوفه الحارس المصري محمد عواد في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "جامعة الملك سعود" ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر المسابقة.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري السعودي اون لاين



ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة متفوقاً بفارق 6 نقاط على النصر صاحب الوصافة قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 35 نقطة.

ويستهدف الهلال تحقيق الفوز السابع على التوالي لقطع خطوة جديدة نحو حصد لقب الدوري، بينما يسعى الوحدة لخطف النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.



مران الهلال

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري السعودي اون لاين



ويفتقد الوحدة في مباراة اليوم لجهود الحارس المصري محمد عواد المعار حتى نهاية الموسم من فريق الإسماعيلي، الذي يعاني من إصابة بمزق في عضلة السمانة، وهو ما تسبب فى غيابه عن مهسكر الفراعنة فى الشهر الجارى، استعدادا للقاء النيجر فى تصفيات أمم أفريقيا 2019، ومواجهة نيجيريا الودية.

ويغيب عن الهلال اللاعب ياسر الشهرانى والذى أعطاه المدير الفنى زوران ماميتش إجازة يومين من التدريبات للإجهاد بسبب توالى المباريات.

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نواف العابد

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري السعودي اون لاين



كما يلتقي اليوم، النصر مع الاتفاق المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري حسين السيد، والقادسية مع الاهلي المحترف ضمن صفوفه محمد عبد الشافي، والاتحاد مع الفيحاء ضمن منافسات الجولة ذاتها.



زوران

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري السعودي اون لاين



وتحدث الكرواتى زوران ماميتش المدير الفنى لفريق الهلال فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "ومان فقط منذ مباراة العين الماضية .. هذا امر متعب خصوصا في الجانب الاسترجاعي .. من الامور الايجابية هو ان بعض اللاعبين لم يشاركوا في مباراة العين الماضية وسيعودوا لنا غداً".

وتابع زوران حديه، قائلا "كل الخصوم تحاول ايقاف الهلال هذا امر اعتاد عليه الفريق دائما .. وهذا ما يتطلب ان نحضر بكامل قوتنا وتركيزنا وان نعمل بحد لتجاوز كل محطة ونحن فائزين".