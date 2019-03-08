شكرا لقرائتكم مشجع لمانشستر يونايتد يتعرض للطعن فى باريس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بى.بى.سى، أن أحد جماهير مانشستر يونايتد تعرض للطعن، بعد فوز فريقه على باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا.

أشار التقرير إلى أن المشجع البالغ (44 عاماً) نُقل إلى العناية الفائقة بإصابات فى الصدر بعد واقعة فى سيارة أجرة.

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وقالت وزارة الخارجية فى بيان: "نتواصل مع السلطات الفرنسية لمتابعة واقعة المشجع البريطانى فى باريس فى 6 مارس ونحن على استعداد لتقديم المساعدة".

وانتصر يونايتد (3-1) على بطل فرنسا بعد الخسارة 0-2 فى الذهاب، ليبلغ ربع النهائى بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض.