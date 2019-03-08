شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الإسماعيلى فى 74 مباراة أفريقية قبل صدام مازيمبى الكونغولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الإسماعيلى مازيمبى الكونغولى مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى الأبطال.

وقبل تلك المباراة، خاض الإسماعيلى فى دورى الأبطال منذ موسم 69-70 التى حصد لقبها حتى الآن 74 مواجهة، فاز فى 40 لقاءً وتعادل فى 17 مباراة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 121 هدفا وتلقت شباك الدراويش 71 هدفاً.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط، ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.