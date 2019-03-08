شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يطمئن على جاهزية السولية لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتى، على الاطمئنان على جاهزية عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولى، بعدما أدى جانباً من التدريبات البدنية والاستشفائية الإضافية على هامش مران الفريق الجماعى أمس الخميس.

وغاب السولية عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للكونغو بعدة أيام بسبب شد خفيف فى العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى السادسة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة على ملعب الشهداء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.