شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يطمئن على جاهزية السولية لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتى، على الاطمئنان على جاهزية عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولى، بعدما أدى جانباً من التدريبات البدنية والاستشفائية الإضافية على هامش مران الفريق الجماعى أمس الخميس.
وغاب السولية عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للكونغو بعدة أيام بسبب شد خفيف فى العضلة الأمامية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى السادسة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة على ملعب الشهداء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يطمئن على جاهزية السولية لمواجهة فيتا كلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.