شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: لاعبو الأهلى جاهزون لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جاهزية لاعبى الفريق لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولى .

وشدد قمصان على ثقته فى لاعبى الأهلي لتقديم عرض مميز وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الأهلى دفعة كبيرة فى طريقه نحو الصعود وتخطى دور المجموعات .

وأكد قمصان أن الجهاز الفنى واللاعبين لا يخوضون أية مباراة من أجل التعادل، خصوصا أن الأهلي لا يلعب إلا للفوز، وهو ما يهدف له في مباراة الغد.

وقال قمصان، إن هناك حالة من الترقب يعيشها جميع اللاعبين فى مباراة الغد؛ من أجل قطع خطوة مهمة فى مشوار التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف قمصان أن الجهاز الفني درس الفريق المنافس جيدا، ويعرف كافة نقاط القوة والضعف وكذلك الأجواء المحيطة بالمباراة؛ سواء ما يتعلق بحالة الطقس وأرضية الملعب الترتان الذي تقام عليه المباراة .

وتمنى قمصان أن يكون التوفيق حليفا للأهلي في مباراة الغد، وأن يخرج الفريق بنتيجة إيجابية من المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .