شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: أشكر مدربى الدورى على تجهيز لاعبى المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، الشكر لكل المديرين الفنيين بالدورى الممتاز على التعاون مع الجهاز الفني وتجهيز لاعبى المنتخب الفترة الأخيرة.

وقال غريب، إن الاستعداد لمباراة مالاوى الودية المقرر لها اليوم اقتصر على 48 ساعة فقط، وهناك عدد من اللاعبين خاضوا مباراة الاتحاد والإنتاج الحربى قبل المباراة بيوم واحد.

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وأضاف المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن المنتخب المالاوى مميز ويضم عناصر جيدة ودخل فى معسكر مغلق ببلجيكا الفترة الماضية، استعدادا لمواجهة زامبيا وستكون المواجهة اليوم مفيدة فنيا للفريقين.