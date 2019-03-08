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الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي فى الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على بعثة الفريق فى الكونغو، وأجرى رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة الفريق فى الكونغو وعضو المجلس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة وفريق الكرة.


واطمأن رئيس النادى الأهلي على ترتيبات إقامة البعثة وانتقالاتها واستعدادات اللاعبين لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، ونقل محمود الخطيب تحياته للجهاز الفنى واللاعبين وثقته الكاملة فى قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاثة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي فى السادسة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. 

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