شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب بزيادة التأمين لمباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق قنديل، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي وعضو مجلس الإدارة، على الاجتماع بالمنسق الأمني المخصص من الـ«كاف» لمباراة فيتا كلوب. وطالب قنديل المنسق الأمنى للمباراة تعزيز الإجراءات الأمنية أثناء تحركات الفريق من وإلى ملعب المباراة اليوم وغدًا. Advertisements من جهته أكد منسق المباراة أن طلب النادى الأهلي بزيادة التأمين أمر طبيعى، وسيتم مخاطبة نادى فيتا كلوب والاتحاد الكونغولى والكاف لتعزيز الإجراءات الأمنية بدءاً من اليوم لتفادى أية أزمات تتعرض لها بعثة الأهلى، خاصة فى تنقلاتها من فندق الإقامة لملعب المباراة. ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى السادسة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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