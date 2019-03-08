تعرف على تشكيل الإسماعيلى المتوقع أمام مازيمبى الكونغولى الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج فريق الإسماعيلى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، نظيره مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية. ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى فى مباراة الليلة مكونا من: فى حراسة المرمى : محمد فوزى فى خط الدفاع : أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، وريتشارد بافور "محمد مجدى" وطارق طه. Advertisements فى وسط الملعب: إبراهيم عبد الخالق، وعماد حمدى، وجيه عبد الحكيم "محمد الضرف"، وعبد الرحمن مجدى، وكريم بامبو. فى خط الهجوم: بنسيون شيلونجو ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط، ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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