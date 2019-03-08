اخبار الرياضه

بث مباشر الاهلي والقادسية اليوم بالدوري السعودي .. الاهلي والقادسية بث مباشر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الاهلي والقادسية بث مباشر يستعد النادي الأهلي المحترف في صفوفه محمد عبدالشافي لخوض مباراة قوية ضد القادسية اليوم الجمعة ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الأهلي مع القادسية اليوم الجمعة في تمام الساعة 2:40 بتوقيت مدينة القاهرة و3:40 بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الطرفين قد انتهت لصالح القادسية بثنائية نظيفة سجلها المهاجم السعودي الشاب هارون كمارا في شباك محمد العويس حارس أهلي جدة.

وستكون مباراة الأهلي مع القادسية مذاعة عبر قناتي “ksa sport 1 HD” وقناة دوري بلس 1 HD بصوت المعلقين؛ مشاري القرني وعبدالله المحيسن.

Advertisements

ويحتل النادي الأهلي حالياً المركز الخامس برصيد 37 نقطة بينما القادسية يتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.

يلتقي فريقا الاهلي والقادسية في الثالثة الا الـ20 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم على ملعب الأمير سعود بن جلوي اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 وستلعب المباراة ضمن الجولة الثالثة والعشرون في الدوري السعودي 2018-2019، دوري بلس مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية في الدوري السعودي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا