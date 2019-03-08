اونلاين | لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر live hd

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لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر live hd

يستعد فريق النصر لخوض لقاء هام، ضد فريق الاتفاق، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر live hd

وتقام مباراة النصر أمام الاتفاق في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي يوم الجمعة 8 مارس، في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر live hd

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ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، والمحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب من الجانبين، خاصة النصر الذي يسعى للحصول على لقب بطولة الدوري.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر live hd

وسيتم إذاعة مباراة النصر ضد الاتفاق مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "ksa sport 1 HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الاتفاق أمام النصر بالدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.