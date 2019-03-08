اونلاين | YALLA SHOOT يلا شوت النصر والاتفاق بث مباشر Livehd7 "تابع لايف" Nassr VS Ittifaq لايف KSA

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YALLA SHOOT يلا شوت النصر والاتفاق بث مباشر Livehd7 "تابع لايف" Nassr VS Ittifaq لايف KSA

يستضيف نادي النصر منافسه الاتفاق، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

YALLA SHOOT يلا شوت النصر والاتفاق بث مباشر Livehd7 "تابع لايف" Nassr VS Ittifaq لايف KSA

وتقام المباراة الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 16:40 بتوقيت القاهرة.

YALLA SHOOT يلا شوت النصر والاتفاق بث مباشر Livehd7 "تابع لايف" Nassr VS Ittifaq لايف KSA

وتنقل مباراة النصر والاتفاق على قناة KSA Sports 1 HD وDawri Plus 2 HD.

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ويسعى النصر لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري السعودي، والحفاظ على فارق النقاط عن الهلال المتصدر، على أمل أن يخسر الزعيم.

ويملك النصر 49 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بـ 6 نقاط عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، في المقابل حصد الاتفاق 28 نقطة ويحتل المركز التاسع.

YALLA SHOOT يلا شوت النصر والاتفاق بث مباشر Livehd7 "تابع لايف" Nassr VS Ittifaq لايف KSA

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النصر 2/1، وحقق النصر الفوز 5 مرات في آخر 10 مباريات أمام الاتفاق في الدوري السعودي، في حين فاز الاتفاق مرتين، وتعادلا 3 مرات.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة النصر والاتفاق إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ويأتي القرار بعد انتهاء أعمال الصيانة في الملعب، وجاهزيته لاحتضان المباريات، بحسب تقرير وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة.