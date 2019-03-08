اونلاين | يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد القادسية بث مباشر.. LiveHD7 الاهلي والقادسية دوري بلس KSA SPORTS

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يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد القادسية بث مباشر.. LiveHD7 الأهلي والقادسية دوري بلس KSA SPORTS

تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ملعب الأمير سعود بن جلوي اليوم الجمعة 8 مارس 2019.

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يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد القادسية بث مباشر.. LiveHD7 الأهلي والقادسية دوري بلس KSA SPORTS

وتنطلق مباراة الأهلي والقادسية في تمام الساعة 2:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و3:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل علي KSA SPORTS HD 1 و KSA SPORTS HD 2 و DAWRI Plus HD 1 بالإضافة إلى تطبيق جوي TV ودوري بلس على الهواتف الذكية.

يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد القادسية بث مباشر.. LiveHD7 الأهلي والقادسية دوري بلس KSA SPORTS