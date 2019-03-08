اونلاين | الأهلي والقادسية في الدوري السعودي اليوم 8 مارس 2019 (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي والقادسية في الدوري السعودي اليوم 8 مارس 2019 (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأهلي والقادسية في الدوري السعودي اليوم 8 مارس 2019 (بث مباشر)

تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ملعب الأمير سعود بن جلوي اليوم الجمعة 8 مارس 2019.

Advertisements

الأهلي والقادسية في الدوري السعودي اليوم 8 مارس 2019 (بث مباشر)

وتنطلق مباراة الأهلي والقادسية في تمام الساعة 2:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و3:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل علي KSA SPORTS HD 1 و KSA SPORTS HD 2 و DAWRI Plus HD 1 بالإضافة إلى تطبيق جوي TV ودوري بلس على الهواتف الذكية.

الأهلي والقادسية في الدوري السعودي اليوم 8 مارس 2019 (بث مباشر)